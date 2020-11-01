Додон заявил, что отдал голос на выборах за баланс в отношениях с зарубежом

Действующий молдавский президент Игорь Додон заявил, что отдал свой голос на выборах главы государства за баланс в отношениях с зарубежными странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Я проголосовал сегодня за мир, за стабильность, за дружбу разных представителей, национальностей, которые живут в республике Молдова и за баланс в отношениях с нашими зарубежными партнерами», — сказал Додон.

Он отметил, что молдавскому народу не нужен хаос и дополнительный политический кризис, тем более в нынешней ситуации, когда пандемия еще в Молдове и когда есть экономический кризис.

1 ноября жители Молдавии выбирают главу государства на следующие четыре года. По молдавскому законодательству, в президентских выборах побеждает кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если голосов меньше 50%, то через две недели проходит второй тур выборов, где победителем становится набравший большинство голосов. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.

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