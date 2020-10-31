Трамп признался в желании предстать в футболке с Суперменом после COVID-19

Президент США Дональд Трамп частично подтвердил публикации в СМИ о его намерении предстать перед американцами в футболке с изображением Супермена после завершения лечения от новой коронавирусной инфекции.

На предвыборном митинге в Пенсильвании глава государства рассказал, что после приема одного из препаратов на основе антител он чувствовал себя «просто великолепно».

«Я хотел разорвать одежду на груди, чтобы показать всем футболку с Суперменом», – признался президент.

Ранее издание New York Times сообщало, что президент США Дональд Трамп намеревался выйти из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, где он лечился от COVID-19, в футболке с изображением Супермена.

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