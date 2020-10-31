СМИ заметили Ким Чен Ына в сопровождении бывшей любовницы

Лидера Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына заметили в сопровождении бывшей подруги, 43-летней поп-звезды Хен Сон Воль, сообщает The Times.

Хен Сон Воль была замечена рядом с северокорейским лидером в официальных поездках и на военном параде, указано в материале. По предположению издания, она взяла на себя некоторые задачи, которые выполняла младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

При этом супруга главы КНДР Ли Соль Чжу продолжительное время не появляется на публике, напоминает издание. Последний раз ее видели на публике 5 января, когда она пошла с мужем на новогоднее представление в театр в Пхеньяне.

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