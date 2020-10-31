Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке на фоне дефицита воды в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше», — говорится в сообщении.

Аксенов добавил, что не первый раз слышит слухи о своей отставке.

При этом глава республики подчеркнул, что будет занимать свою должность до тех пор, пока будет нужен на ней президенту страны. Аксенов руководит Крымом с апреля 2014 года.

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