Небензя рассказал о теплых отношениях с постпредом США при ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что за время работы у него сложились хорошие отношения с представителем в организации от США Келли Крафт, сообщает РИА «Новости».

«Мы в очень хороших отношениях с Келли Крафт, как и она в очень хороших отношениях со всеми другими постпредами в Совете безопасности. Я и раньше говорил, и сейчас подтвержу, что, действительно, у нас очень дружеская атмосфера и мы общаемся много и за пределами Совета», — сказал Небензя.

По его словам, Крафт является человеком с которым легко иметь дело, несмотря на расхождения по международным вопросам между Москвой и Вашингтоном.

Постпред добавил, что они с американской коллегой никогда «не делают чего-то за друг у друга».

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