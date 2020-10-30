Президента Танзании переизбрали на новый срок

Действующий президент Танзании Джон Магуфули переизбран на новый срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную избирательную комиссию страны.

Магуфули — пятый Президент Танзании. Он находится у власти с 5 ноября 2015 года. На прошедших выборах Магуфули набрал 12,51 млн голосов, а его оппонент лидер оппозиции Тунду Лису — 1,93 млн голосов. Всего в выборах в Танзании участвовали 15 кандидатов.

В Танзании побеждает на президентских выборах кандидат, набравший больше всего голосов. При это объявленные избирательной комиссией результаты выборов не подлежат обжалованию в суде и являются окончательными.

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