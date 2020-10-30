Лукашенко: Минск никогда не отвернется от Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не отвернется от Москвы, передает БелТА.

По его словам, у республики всегда была многовекторная внешняя политика, так как она является «географическим центром Европы».

Несмотря на это, Белоруссия никогда не отворачивалась и не отвернется от России, подчеркнул глава государства.

«Если к нам будут относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая, мы никогда не то, что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что у Минска и Москвы нет друзей, кроме друг друга.