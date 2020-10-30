Первого замминистра транспорта РФ Алафинова уволили по его просьбе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал заявление об увольнении первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Как отмечается, Мишустин освободил Алафинова от должности по его просьбе.

Алафинов был первым заместителем министра транспорта РФ с 6 августа 2018 года. До этого он работал первым зампредом правления по инвестиционно-финансовым вопросам Государственной компании «Российские автомобильные дороги», помощником министра финансов и не только. Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России», нагрудным знаком «Почетный дорожник России» и другими ведомственными наградами.

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