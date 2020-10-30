Лукашенко пообещал оставлять протестующих без рук

Участники протестных акций, которые тронут военнослужащих, останутся как минимум без рук. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, власти будут действовать решительно и жестко, так как протестующие переступили «красную черту» по многим направлениям.

Лукашенко также заявил, что теперь «в плен» никого брать не будут.

«Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все, нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что в действиях протестующих появились признаки терроризма.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула правительству Белоруссии.

В 13-дневный срок президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.