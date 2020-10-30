Глава КС Украины отказался явиться на допрос

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 2 ноября, пишет ТАСС.

«Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически мне опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права, у свидетеля — другие», — сказал Тупицкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.

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