Мэр Тамбова подала в отставку
Карина Казанцева
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Мэр Тамбова Наталия Макаревич подала в отставку, пишет ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.
«Наталия Владимировна [Макаревич] написала заявление о сложении полномочий со 2 ноября», — сказал источник.
По его словам, депутаты Тамбовской городской думы 30 октября примут решение по ее заявлению.
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