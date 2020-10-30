Мэр Тамбова подала в отставку

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Мэр Тамбова Наталия Макаревич подала в отставку, пишет ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

«Наталия Владимировна [Макаревич] написала заявление о сложении полномочий со 2 ноября», — сказал источник.

По его словам, депутаты Тамбовской городской думы 30 октября примут решение по ее заявлению.

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