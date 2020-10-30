Захарова: Россия обсудит с США вопрос о нарушении прав журналистов
Максимс Краюшкинс
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обсудит вопрос о нарушении прав российских журналистов в двустороннем формате с США и в профильных структурах. Об этом сообщает ТАСС.
«Речь идет о предвзятости в отношении российских журналистов, как это делается в отношении многих российских граждан или наших соотечественников», — говорится в сообщении.
Ранее Захарова назвала заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы США «чушью».
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