Захарова: Россия обсудит с США вопрос о нарушении прав журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обсудит вопрос о нарушении прав российских журналистов в двустороннем формате с США и в профильных структурах. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет о предвзятости в отношении российских журналистов, как это делается в отношении многих российских граждан или наших соотечественников», — говорится в сообщении.

Ранее Захарова назвала заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы США «чушью».

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