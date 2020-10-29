У главы Еврейской автономной области выявили коронавирус
Антон Демидов
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Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн сообщил, что у него обнаружили коронавирус нового типа. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
По словам чиновника, он не менее двух недель будет выполнять свои служебные обязанности в удаленном режиме.
«Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую», — добавил Гольдштейн.
Он отметил, что старается побыстрее «вернуться в строй».