У главы Еврейской автономной области выявили коронавирус

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн сообщил, что у него обнаружили коронавирус нового типа. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам чиновника, он не менее двух недель будет выполнять свои служебные обязанности в удаленном режиме.

«Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую», — добавил Гольдштейн.

Он отметил, что старается побыстрее «вернуться в строй».