Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер после заражения COVID-19

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин в четверг, 29 октября, скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом нового типа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.

Как сообщается, мэр города боролся с COVID-19 на протяжении последних 35 дней. Его не стало на 62-м году жизни.

Мустафин занимал пост главы городской администрации с 29 октября 2018 года.