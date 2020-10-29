Песков заявил, что в РФ не мог бы существовать журнал Charlie Hebdo

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не мог бы существовать журнал, аналогичный Charlie Hebdo.

«Нет, не мог. Потому что Россия отчасти это тоже мусульманская страна. В России живет до 25 миллионов мусульман. И в России, где основополагающей религией является христианство – у нас больше всего христиан живет – но уникальность нашей страны заключается в многоконфессиональности. Все конфессии живут в полном уважении к друг другу. Поэтому существование такого журнала невозможно, в том числе и с учетом действующего законодательства», — заявил Песков.

16 октября во Франции обезглавили учителя, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство терактом. Журнал Charlie Hebdo, публиковавший карикатуры на пророка Мухаммеда, осудил убийство. В 2015 году редакция журнала подверглась нападению террористов из-за публикации карикатур на пророка.

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