Лукашенко сменил главу МВД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с должности министра внутренних дел республики Юрия Караева и назначил на это место главу минской милиции Ивана Кубракова, передает БелТА.

Караев теперь займет пост помощника главы государства в Гродненской области.

Лукашенко также назначил еще двух региональных помощников.

В Брестской области им стал госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, а в Минске — замглавы МВД и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.

Глава государства заявил, что значительно расширит полномочия своих помощников.

«Вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны», — обратился к ним Лукашенко.

Ранее стало известно, что в Белоруссии правоохранители возбудили больше 650 уголовных дел из-за ситуации после президентских выборов.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула правительству Белоруссии.

В 13-дневный срок президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.