WSJ назвала россиянку, якобы причастную к «русскому досье» на Трампа

Россиянка Ольга Галкина помогала составлять «русское досье» на американского президента Дональда Трампа во время предвыборной гонки 2016 года. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, уроженка Перми в это время работала на Кипре на компанию российского бизнесмена Алексея Губарева — XBT Holding.

Она якобы собирала компромат по просьбе своего одноклассника Игоря Данченко, который работал на экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила.

Галкина передала Данченко информацию о том, что XBT Holding причастна к хакерской атаке на сервер демократов в 2016 году, а сам Губарев содействовал российским спецслужбам.

Все эти утверждения позже были признаны ложными.

Ранее стало известно, что автор скандального «досье» на Трампа Кристофер Стил в прошлом был другом дочери американского лидера Иванки.

«Русское досье Трампа» было подготовлено экс-агентом британских спецслужб Кристофером Стилом. О его досье стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о предполагаемых связях Трампа с Россией.