В Великобритании просят Джонсона «спасти Рождество»

Либерально-демократическая партия Великобритании призывает премьер-министра страны Бориса Джонсона провести четырехсторонний саммит для определения правил борьбы с коронавирусом во время рождественских праздников. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению партии, необходимо провести саммит с участием представителей всех четырех «исторических стран» (Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. – примечание «Газеты.Ru») Соединенного Королевства. Целью саммита должно стать формирование единых правил на территории всех регионов страны.

«Мы хотим, чтобы правительства четырех стран собрались вместе <…> и спланировали меры, чтобы мы могли максимально увеличить шансы того, что Рождество будет как можно более близким к нормальному. <...> и если они это сделают, то, возможно, Рождество не отменят», – заявил лидер движения Эд Дейви.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 43 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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