Минюст России ответил на обвинения в игнорировании решений ЕСПЧ
Полина Рутковская
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Обвинения в адрес России в систематическом игнорировании решений Европейского суда по правам человека не соответствуют действительности, заявил заместитель министра юстиции и российский уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если кто-то говорит, что наша страна систематически не выполняет решения ЕСПЧ – это неправда», — отметил замглавы Минюста.
По словам Гальперина, Россия ежегодно выплачивает компенсации по решениям ЕСПЧ в размер более 1 млрд рублей.
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