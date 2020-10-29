Минюст России ответил на обвинения в игнорировании решений ЕСПЧ

Обвинения в адрес России в систематическом игнорировании решений Европейского суда по правам человека не соответствуют действительности, заявил заместитель министра юстиции и российский уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если кто-то говорит, что наша страна систематически не выполняет решения ЕСПЧ – это неправда», — отметил замглавы Минюста.

По словам Гальперина, Россия ежегодно выплачивает компенсации по решениям ЕСПЧ в размер более 1 млрд рублей.

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