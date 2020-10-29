WSJ: «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка

Одним из источников «русского досье» действующего президента США Дональда Трампа была некая работавшая на Кипре уроженка Перми Ольга Галкина, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного расследования.

По данным издания, Галкина была «специалистом по связям с общественностью» и работала в кипрском подразделении XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева. Летом 2016 года к ней обратился одноклассник, который работал на составителя досье Кристофера Стила, указано в публикации.

В материале утверждается, что женщина сообщила знакомому информацию о причастности компании своего работодателя к хакерской атаке на сервер демократов во время предвыборной гонки 2016 года. Кроме того, она якобы заявила о сотрудничестве предпринимателя с российскими спецслужбами, а также рассказала о секретной встрече адвоката Трампа Майкла Коэна с представителями российской разведки в Праге. Данные заявления впоследствии были признаны недостоверными.

«Русское досье Трампа» было подготовлено экс-агентом британских спецслужб Кристофером Стилом. О его досье стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о предполагаемых связях Трампа с Россией.

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