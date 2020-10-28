Трамп: в США не осталось свободных СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Америке не осталось свободной прессы. Об этом он написал у себя в Twitter.

«За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и о Больших Технологиях, может быть, даже хуже. Отменить раздел 230!», — говорится в сообщении.

Раздел 230 — область американского законодательства, защищающая от гражданской ответственности операторов интерактивных компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов, которые они считают непристойными или оскорбительными.

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