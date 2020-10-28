Главы МИД РФ и Франции обсудили визит главы МВД Франции в Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом возможный визит в Россию главы МВД Франции Жеральда Дарманена для обсуждения вопросов, связанных с противодействием экстремизму. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Акцент был сделан на необходимости развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств, в том числе в контексте возможного визита в Россию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о желании посетить Россию 1-2 ноября, чтобы переговорить с российским коллегой Владимиром Колокольцевым.

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