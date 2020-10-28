Эрдоган подал в суд на журнал Charlie Hebdo из-за карикатуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру с его изображением. Об этом информирует телеканал TRT.

Уточняется, что иск в прокуратуру Анкары против руководства журнала подал от имени главы государства его адвокат Хюсейн Айдын. В его заявлении указано, что обнародованная карикатура не соответствует моральным и этическим принципам журналистики, понятию «свобода слова», а также нарушает честь и достоинство президента Турции.

Ранее сатирическое издание Charlie Hebdo на фоне ухудшения отношений Турции и Франции опубликовало карикатуру на президента Тайипа Эрдогана. Политик изображен полуголым с прохладительным напитком в руке и пристающим к служанке. Подпись к рисунку гласит: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».

Турецкий лидер, в свою очередь, заявил, что «враги ислама», опубликовавшие карикатуру на него в Charlie Hebdo, «утонут в болоте ненависти и вражды».

Обострение отношений Франции и Турции произошло после убийства экстремистом школьного учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит контроль за финансированием мечетей и будет строить «просвещенный ислам» в стране. В ответ на это Эрдоган посоветовал французскому коллеге «лечить свою психику».

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