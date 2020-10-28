В Кремле прокомментировали слова Кадырова в адрес Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений чеченского главы Рамзана Кадырова в адрес французского лидера Эммануэля Макрона.

Он отметил, что российское законодательство закрепляет главенствующую роль в определении внешней политики страны за президентом.

Главы же субъектов, по словам Пескова, не могут заниматься внешней политикой, формировать ее или принимать какие-либо решения в этой области.

Представитель Кремля призвал ориентироваться на формируемую главой государства линию.

Ранее Кадыров заявил, что Макрон завуалированно призывает мусульман совершать преступления.

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