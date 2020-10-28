Посол Белоруссии в Аргентине отозвал заявление об отставке, чтобы написать новое

Посол Белоруссии в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации президента республики Александра Лукашенко, 23 сентября, спустя месяц он заявление отозвал и подал новое в связи с «нарушением нанимателем законодательства». Об этом сообщает Tut.by.

По его словам, после первого заявления об освобождении от своей должности никакой реакции он не получил. 27 октября он подал новое, с требованием освободить его от должности посла на основании 41 статьи Трудового кодекса Белоруссии — в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению работы по трудовому договору.

Астапенко отметил, что действия нанимателя создают объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Белоруссии. Он подчеркнул, что речь идет о многочисленных нарушениях основных прав и свобод граждан республики, об очевидных и грубых фальсификациях итогов президентских выборов, неоправданной жесткой реакции органов внутренних дел в ответ на законные акции мирного протеста и другое.

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