Мэр Южно-Курильска покинул свой пост

Мэр Южно-Курильского района (Кунашир, Шикотан) Вячеслав Власенко принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

«Вячеслав Власенко подал заявление в отставку по собственному желанию», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, губернатор региона Валерий Лимаренко отставку поддержал.

«В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведенная прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения, — приводит слова Лимаренко пресс-служба.

В дальнейшем в районе будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя. В итоге главу Южно-Курильского района выберут депутаты местного Собрания.

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