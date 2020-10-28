Трамп снизил лимит приема беженцев в США до рекордно низкого уровня

Президент США Дональд Трамп снизил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году до рекордно низкого уровня с 1980 года — 15 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный меморандум Белого дома.

«Прием до 15 тыс. беженцев в США на протяжении 2021 финансового года оправдан гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам», — говорится в документе.

Отмечается, что беженцам из Сирии, Йемена и Сомали будет поголовно отказано в убежище на территории страны, за исключением тех, «чья ситуация вызывает особую гуманитарную обеспокоенность».

2021 финансовый год в США начался с 1 октября. В аналогичный период прошлого года лимит на прием беженцев в США составлял 18 тыс. человек.

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