Депутат Рады заявил, что Зеленскому не нужен мир в Донбассе

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина» подверг критике политику президента Украины Владимира Зеленского на юго-востоке страны, а также обвинил его во лжи.

Так он прокомментировал заявления украинского лидера о том, что первостепенный пункт для него — это мир и возвращение территорий в Донбассе.

«Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет», — заявил Кузьмин.

По мнению парламентария, главе государства на востоке Украины «мир не нужен». Кузьмин считает, что Зеленский также не делает никаких шагов для урегулирования ситуации в Донбассе.

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