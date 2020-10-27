Министр иностранных дел Египта прибыл в Россию
Карина Казанцева
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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри прибыл с официальным визитом в Москву, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства республики.
Политик проведет ряд переговоров в России. Будут обсуждаться двусторонние отношения и координация по наиболее важным региональным вопросам.
Отмечается, что речь идет о Ближнем Востоке, Ливии, Сирии, Йемене и Ливане.
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