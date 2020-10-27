Лукашенко заявил, что приказал разгонять протестующих в Минске 25 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приказал разогнять протестующих в Минске на улице Орловской 25 октября, пишет «Интерфакс».

«Это был мой приказ», — заявил Лукашенко.

Президент заявил, что приказ был отдан, чтобы обезопасить людей. По словам президента, протестующие хотели захватить центр города.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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