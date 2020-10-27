Глава управления контрразведки СНБ Армении отстранен от должности
Анна Светлова
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Начальник управления контрразведки Службы национальной безопасности Армении Ованнес Карумян отстранен от своей должности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр СНБ.
«Карумян освобожден от занимаемой должности», — сказал собеседник агентства. Причины увольнения не уточняются.
26 октября президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности Вагинака Саркисяна, на этом посту его сменил Арман Маралчян.
Ранее глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что отстранил от должности министра обороны Джалала Арутюняна, причиной стало его ранение.
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