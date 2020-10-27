Закон «О Конституционном суде» приняли в Госдуме в окончательном чтении

Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении президентский закон «О Конституционном суде» во исполнение поправок к Конституции.

Согласно закону, в составе Конституционного суда будет 11 судей (в настоящее время 19 судей) с учетом председателя и его заместителя. Притом КС сможет осуществлять свою деятельность при наличии в составе не менее восьми судей.

Суд наделяется правом разрешать вопрос об исполнении Россией решений межгосударственных органов и международных судов. Также отныне судьи не могут публично высказывать мнение о вопросе, который может быть рассмотрен Конституционным судом, либо уже изучается или принят к рассмотрению. Такой запрет распространится на высказывания в СМИ, самостоятельно распространяемых текстах , в выступлениях перед любой аудиторией, в переписке с органами публичной власти, организациями и гражданами, которые, исходя из обстоятельств ее ведения, могут ее обнародовать.

Совфед сможет прекращать работу судей по представлению президента, в частности «в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи».

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