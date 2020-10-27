Немцы обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, в которых они выразили недовольство поведением и высказываниями основателя ФБК Алексея Навального.

Так, один из граждан ФРГ Вольфганг Хайнц обвинил россиянина в злоупотреблении гостеприимством. Он обратил внимание на оскорбление, которое Навальный высказал в адрес бывшего канцлера Герхарда Шредера. Хайнц также осудил основателя ФБК за националистические и ксенофобские заявления.

Его поддержал Петер Фендт, назвав Шредера одним из лучших лидеров Германии.

Немец Вольфрам Зальцер призвал не подражать Навальному. Он отметил критику россиянина в адрес России, Путина и Шредера, а также выступления против реализации «Северного потока — 2». Зальцера возмутило, что правительство ФРГ «заглядывает в рот» к Навальному. Он также заявил, что основатель ФБК «оправдывает неприкрытую ксенофобию».

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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