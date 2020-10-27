Политолог заявил о разделении Украины на «25 удельных княжеств»
Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что главным итогом местных выборов на Украине стало фактическое разделение страны на 25 «удельных княжеств», передают украинские СМИ.
По словам эксперта, в сравнении с прошлыми выборами ситуация изменилась.
«Киевская власть столкнется с наличием 25 «удельных княжеств», которые будут диктовать Киеву свои условия и с которыми надо будет искать общий язык. Это главный итог местных выборов», — сказал Бондаренко.
Еще один результат выборов, по его наблюдениям — практически везде мэры утвердились на своих постах.
Несмотря на не лучшие результаты, у «Слуги народа» сохраняется власть над страной в целом, добавил политолог.
Выборы на Украине прошли 25 октября. Партия «Слуга народа» провалилась. Явка на данных выборах стала самой низкой за всю историю независимой Украины — на участки пришли 36,8% избирателей.
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