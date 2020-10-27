Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение исключить Судан из американского списка стран — спонсоров международного терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам Трампа, Хартум «не оказывал никакой поддержки актам международного терроризма» в течение полугода. Власти Судана заверили, что не будут поддерживать акты международного терроризма в будущем, сказал президент. Он также добавил, что в стране были предприняты «очевидные шаги» по соблюдению прав человека.

23 октября Трамп официально уведомил Конгресс США о намерении исключить Судан из вышеупомянутого списка. Это произошло после того, как Хартум по требованию Вашингтона выплатил компенсации семьям жертв террористических актов в размере $335 млн.

Постановление о включении Судана в список спонсоров терроризма было принято 12 августа 1993 года. Теперь в данный перечень входят Иран, КНДР и Сирия.

США обвиняли прежние власти Судана в оказании помощи террористической группировке «Аль-Каида» (организация запрещена в России)в организации взрывов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, когда погибли более 200 человек. На Хартум также возложили ответственность за подрыв американского эсминца «Коул» в Адене в 2000 году, жертвами которого стали 17 человек.

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