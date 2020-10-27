Посольство РФ раскритиковало ограничения по визам для журналистов в США
Посольство России раскритиковало предложенные в Соединенных Штатах ограничения по визам для журналистов, передает РИА «Новости».
В посольстве отметили, что предлагаемые Министерством внутренней безопасности нововведения значительно осложняют профессиональную деятельность иностранных журналистов в США. В частности, ограничение сроков пребывания сотрудников зарубежных СМИ 240 днями не позволит им последовательно освещать локальные события.
«Неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров для нормальной работы иностранных журналистов не соотносится с понятиями свободы слова и равного доступа к информации», — заметила российская сторона.
В посольстве также добавили, что, исходя из действующего в международных отношениях принципа взаимности, данные меры могут отрицательно сказаться и на работе американских журналистов за рубежом.
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