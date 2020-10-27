Трамп заявил, что Байден «против Бога»
Бернст Ю.
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Баллотирующийся на второй срок президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его соперник Джо Байден «против Бога». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Он против Бога... Помните: оружие, нефть и Бог. Я по эту сторону, он по другую», — сказал Трамп, выступая в Пенсильвании.
Байден исповедует католичество и регулярно посещает церковь.
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