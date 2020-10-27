Трамп заявил, что Байден «против Бога»

Баллотирующийся на второй срок президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его соперник Джо Байден «против Бога». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он против Бога... Помните: оружие, нефть и Бог. Я по эту сторону, он по другую», — сказал Трамп, выступая в Пенсильвании.

Байден исповедует католичество и регулярно посещает церковь.

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