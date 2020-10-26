Трамп раскритиковал Байдена за недостаточную работу

Президент США Дональд Трамп подверг критике кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена за то, что тот недостаточно много работает. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Белого дома напомнил, что его оппонент взял пять дней выходных перед дебатами. Американский лидер отметил, что Байден хотел подготовиться к ним, но все равно потерпел поражение.

«Вы не хотите президента, который берет пять дней чтобы подготовиться к дебатам. Ты делаешь это каждый день, к чему ты собираешься готовиться? А сейчас он берет по меньшей мере еще четыре-пять дней», — сказал Трамп, выступая перед своим сторонниками в штате Пенсильвания.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.