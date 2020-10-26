Эрдоган призвал граждан Турции к бойкоту французских товаров

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал граждан свой страны бойкотировать французские товары, сообщает Anadolu.

«Точно также, как во Франции призывают к бойкоту турецкой продукции, и я сегодня призываю сограждан не покупать французских товаров», — заявил турецкий лидер.

Он также обратил внимание на проявления исламофобии в Европе, в частности во Франции.

По словам Эрдогана, европейские структуры безопасности открыто игнорируют преступления в отношении мусульман.

«Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма», — заявил президент.

Ранее Эрдоган посоветовал «лечить психику» французскому коллеге Эммануэлю Макрону, предложившему идею «просвещенного ислама».

До этого Макрон предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая построит «просвещенный ислам». По его мнению, нужно освободить мусульманство во Франции от внешнего влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.