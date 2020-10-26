Трамп оценил то, как Байден перепутал его с Бушем

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, когда кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в прямом эфире спутал его с бывшим американским лидером Джорджем Бушем. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не мог вспомнить мое имя. Получил помощь от ведущего, который брал у него интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Байден перепутал действующего главу США Дональда Трампа с бывшим американским лидером Джорджем Бушем во время онлайн-передачи «Я проголосую» 25 октября.

Джордж Буш являлся 43-м президентом США, он возглавлял государство с 20 января 2001 года по 20 января 2009 года. На этом посту его сменил Барак Обама.

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