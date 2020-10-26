Эрдоган призвал граждан Турции отказаться от французских товаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре призвал турецких граждан отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух государств. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» — сказал турецкий лидер.

Он также призвал мировое сообщество «защитить мусульман Франции, которые подвергаются гонениям за свою веру». Кроме того, Эрдоган назвал Францию частью нацизма и отметил, что тот, кто «находится у руля» страны нуждается в лечении психики, так как он якобы начал поощрять нападения на мусульман.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что необходимый законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет обнародован 9 декабря. Он также отметил, что нужно создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. Выступление было связано с обезглавливанием учителя местным радикальным исламистом за то, что тот показывал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Макрону, выдвинувшему идею «просвещенного ислама», нужно «лечить свою психику». После произошедшего Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.

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