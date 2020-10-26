На Сахалине уволили сотрудника, показавшего карту, где Курилы отмечены японскими

Правительство Сахалина уволило сотрудника, который на заседании показал карту, где Курильские острова отмечены японскими, пишет пресс-служба правительства региона.

«Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен за грубую картографическую ошибку», — говорится в сообщении.

Сотрудник показал презентацию с картой, где Курильские острова окрашены в тот же цвет, что и японский Хоккайдо. Участники совещания расценили слайды как недопустимую халатность.

«Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования», — говорится в пресс-релизе.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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