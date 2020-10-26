В Кремле не согласны со словами Байдена об угрозе со стороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, который заявил, что считает Россию главной угрозой для Америки.

«Это совсем не так. Мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к России, и наша страна позиционируется как противник, — это совсем не так», — заявил Песков.

Ранее Байден заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для США на международной арене. По его словам, именно Москва сильнее прочих старается подорвать безопасность США. Самым серьезным конкурентом для Штатов Байден назвал Китай.

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