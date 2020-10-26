Боливия закупит российскую вакцину от коронавируса
Карина Казанцева
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Боливия закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», рассказал президент страны Луис Арсе. Об этом пишет РИА «Новости».
«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос.
Президент добавил, что хоть вакцина еще и не продается, уже обсуждалось, что Боливия станет одной из первых стран, располагающей ей.
В Боливии коронавирусом заразились 140 853, выздоровели 108 658, заразились 8 645 человек.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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