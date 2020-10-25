Опубликованы данные exit poll по всеукраинскому опросу Зеленского

Опубликованы первые данные exit poll по всеукраинскому опросу, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Создание свободной экономической зоны в Донбассе поддержали 45% участников опроса, против проголосовали 43%, свидетельствует данные exit poll. Кроме того, 78% респондентов выступили за пересмотр Будапештского меморандума о неядерном статусе Украины, 10% выступили против.

Сокращение числа депутатов Верховной рады на треть поддержали 95% украинцев, введение пожизненного заключения за крупные взятки – 81%. За официальное признание марихуаны легальным препаратом проголосовали 70% респондентов.

Опрос прошел на Украине 25 октября параллельно с местными выборами.

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