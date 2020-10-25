Порошенко счел опрос Зеленского крупнейшей фальсификацией в истории Украины

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос является «самой большой фальсификацией в истории Украины», заявил бывший глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщается на сайте партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит <...> Ничего, кроме вреда Украине, это не принесет», – отметил экс-президент.

По словам Порошенко, опрос Зеленского можно сравнить лишь «с фальсификацией при [четвертом президенте Украины Викторе] Януковиче».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов состоится также «всенародный опрос» о наиболее важных для украинцев проблемах.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы. На неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей выборы состоятся только после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

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