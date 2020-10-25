Полиция Украины завела 14 уголовных дел за четыре часа голосования на местных выборах
Катерина Медведева
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В ходе проходящих выборов в органы местного самоуправления на Украине полиция зафиксировала почти 1 300 сообщений о нарушениях. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД страны.
На 12.00 по местному времени было зафиксировано 1 280 заявлений и сообщений о возможных нарушениях, связанных с избирательным процессом.
По предоставленным фактам правоохранители возбудили 14 уголовных дел.
25 октября в 08.00 утра на Украине открылись избирательные участки, где граждане могут отдать голос за мэров и депутатов в местные советы.
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