Полиция Украины завела 14 уголовных дел за четыре часа голосования на местных выборах

В ходе проходящих выборов в органы местного самоуправления на Украине полиция зафиксировала почти 1 300 сообщений о нарушениях. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД страны.

На 12.00 по местному времени было зафиксировано 1 280 заявлений и сообщений о возможных нарушениях, связанных с избирательным процессом.

По предоставленным фактам правоохранители возбудили 14 уголовных дел.

25 октября в 08.00 утра на Украине открылись избирательные участки, где граждане могут отдать голос за мэров и депутатов в местные советы.

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