Сенатор от Крыма Ковитиди заразилась COVID-19

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что проходит лечение в московской больнице.

«Наши российские врачи - лучшие в мире. В этом я убеждаюсь каждый день, находясь в красной зоне одной из московских больниц», — заявила Ковитиди.

Она призвала россиян соблюдать индивидуальные меры защиты.

За последние сутки в России было выявлено 16 710 случаев заражения коронавирусом.

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