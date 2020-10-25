Сенатор от Крыма Ковитиди заразилась COVID-19
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом, передает РИА «Новости».
Она сообщила, что проходит лечение в московской больнице.
«Наши российские врачи - лучшие в мире. В этом я убеждаюсь каждый день, находясь в красной зоне одной из московских больниц», — заявила Ковитиди.
Она призвала россиян соблюдать индивидуальные меры защиты.
За последние сутки в России было выявлено 16 710 случаев заражения коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: