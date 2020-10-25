Мэр Стамбула заразился коронавирусом
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
По словам градоначальника, после положительного результата теста на инфекцию он начал лечение.
«Сейчас я чувствую себя хорошо, спасибо всем, кто проявил интерес. Берегите свое здоровье и соблюдайте меры предосторожности», — добавил он.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Коронавирус выявили у президента Польши
— Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом