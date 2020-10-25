Мэр Стамбула заразился коронавирусом

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам градоначальника, после положительного результата теста на инфекцию он начал лечение.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, спасибо всем, кто проявил интерес. Берегите свое здоровье и соблюдайте меры предосторожности», — добавил он.

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