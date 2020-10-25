Советник вице-президента США заболел COVID-19

Советник вице-президента США Майкла Пенса заразился коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их данным, советник американского вице-президента Марти Обст заболел COVID-19.

Агентство подчеркивает, что Обст не входит в число сотрудников администрации, но входит в ближнее окружение Пенса и часто видится с ним.

В США накануне был выявлен рекорд в 83 757 случаев коронавирусной инфекции за сутки.

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